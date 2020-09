Hubschrauber im Einsatz Achtjährige Radfahrerin fährt gegen Baum und wird im Gesicht mittelschwer verletzt

Foto: 123rf.com

Am Sonntagnachmittag, 20. September, endete eine Fahrradtour in Schmidmühlen für eine Achtjährige mit einem Unfall. In einer Kurve kam sie mit dem Rad vom Radweg ab und prallte mit dem Gesicht gegen einen Baum.