Bei Trausnitz 16-Jähriger wird bei Unfall verletzt

Am Samstagnachmittag, 19. September, ereignete sich auf der Staatsstraße 2157 kurz vor dem Gemeindeteil Atzenhof ein Verkehrsunfall, bei dem ein Leichtkraftradfahrer leicht verletzt wurde.

Trausnitz. Der befuhr mit seinem Leichtkraftrad die Strecke der Staatsstraße 2157 von Bernhof kommend in Fahrtrichtung Atzenhof und geriet hierbei, vermutlich aufgrund Unachtsamkeit, zu weit nach rechts und touchierte eine Leitplanke. Durch den Anprall zog sich der 16-Jährige eine leichtere Fußverletzung zu und wurde nach ärztlicher Behandlung des hinzugezogenen Notarztes mit dem Rettungsdienst des BRK Oberviechtach in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden an dem Leichtkraftrad wird auf circa 200 Euro beziffert. Am Einsatzort waren die Feuerwehr Trausnitz mit 15 Mann und die Feuerwehr Atzenhof mit sechs Mann vertreten. Sie übernahmen die Unfallabsicherung und Verkehrsmaßnahmen.