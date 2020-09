Vorfall in Selb Betrunkener torkelt auf Fahrbahn und verursacht Verkehrsunfall

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Donnerstagabend, 17. September, gegen 21.30 Uhr, torkelte ein offensichtlich betrunkener 31-jähriger Selber in der Hohenberger Straße in Selb unvermittelt auf die Fahrbahn.