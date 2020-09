Zeugenhinweise erbeten Geldbeutel mit vierstelligem Eurobetrag und diversen Kreditkarten aus Handtasche gestohlen

Foto: 123rf.com

Einen beträchtlichen Geldbetrag entwendete ein unbekannter Dieb am Donnerstagnachmittag, 17. September, aus einer Herrenhandtasche, die in einem Geschäft in Hof an der Garderobe hing.