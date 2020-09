„Zu Verteidigungszwecken“ Kia-Fahrer hat verbotenes Pfefferspray im Rucksack

Foto: 123rf.com

An der Rastanalage Frankenwald auf der Autobahn A9 bei Berg stellten Verkehrspolizisten am Freitag, 18. September, in den frühen Morgenstunden ein verbotenes Pfefferspray sicher.