Unfall mit zwei Verletzten Pkw-Fahrer übersieht Trike – Trike-Fahrer wird schwer verletzt ins Krankenhaus transportiert

Foto: 123rf.com

Ein 87-jähriger Mann aus dem Gemeindegebiet Dieterskirchen fuhr mit seinem Ford am Montag, 14. September, um 15.20 Uhr, in Oberviechtach die Gemeindestraße von Nunzenried kommend in Richtung Bundesstraße. Dort hielt er sein Fahrzeug an und ließ ein aus Richtung Oberviechtach kommendes Trike passieren.