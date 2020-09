Verfahren folgt Ohne Führerschein, aber mit Alkohol – Kraftradfahrer hat zwei Gründe für seine Flucht

Foto: 123rf.com

Schnell habhaft wurden die Beamten der Polizeiinspektion Schwandorf einem 32-jährigen Burglengenfelder, der versuchte, sich mit seinem Leichtkraftrad einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Er konnte am Mittwochmorgen, 15. September, um 1.50 Uhr in der Paul-von-Denis-Straße in Schwandorf nach kurzer Verfolgung angehalten werden.