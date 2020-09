Betrüger unterwegs Anwohner lehnen „schnelle, gute und günstige“ Fassadenarbeiten ab

Foto: 123rf.com

Auch in der Wissmannstraße in Amberg waren am Montagmittag, 14. September, erneut reisende Personen in einem Renault mit französischer Zulassung aufgetreten, die anboten, „schnell, gut und günstig“ Fassadenarbeiten zu übernehmen.