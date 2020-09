Fahrt beendet Marihuana im Glas und im Kulturbeutel – Fahrer unter Drogen

Foto: 123rf.com

Eine Streifenbesatzung der Hofer Verkehrspolizei nahm einen schwarzen Land Rover samt Insassen am Montag, 14. September, um 16.25 Uhr, am Autohof in Berg unter die Lupe. Aufgefallen war den Polizisten der SUV, weil er mit laufendem Motor am Straßenrand hielt.