Personenkontrolle Zweimal Crystal Meth an einem Tag sichergestellt

Am Montag, 14. September, stellten Schwandorfer Polizisten in Schwandorf Betäubungsmittel sicher.

Schwandorf. Am Montag sollte ein 39-jähriger Schwandorfer gegen 11 Uhr einer Personenkontrolle unterzogen werden. Beim Anblick der Streife warf der einen Gegenstand weg. Die Beamten fanden den Gegenstanden, bei dem es sich um Crystal Meth handelte. Ihn erwartet nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Ebenfalls am Montag wurde ein 29-Jähriger aus Fensterbach in der Sackgasse in Schwandorf einer Personenkontrolle unterzogen. Dabei wurde in Druckverschlusstütchen mit Crystal Meth aufgefunden. Ihn erwartet nun ebenfalls eine Anzeige wegen Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz.