Ermittlungen laufen Gestohlenes Fahrrad taucht wieder auf

Foto: Hoppe/123rf.com

Ein Ende September letzten Jahres entwendetes Mountainbike konnte durch eine zivile Streife der Polizeiinspektion Hof im Rahmen der Kontrolle eines 42-jährigen Hofers am Sonntagnachmittag, 13. September, am Oberen Anger in Hof wieder aufgefunden werden.