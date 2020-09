1,96 Promille Betrunkener 54-Jähriger fällt in den Hofer Kugelbrunnen und belästigt Passanten

Foto: Ursula Hildebrand

Am Freitag, 11. September, gegen 18.30 Uhr, musste ein 54-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz in Hof in Gewahrsam genommen werden.