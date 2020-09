Vorfahrt missachtet Trabant-Fahrer muss Unfallverursacher ausweichen – Oldtimer wird beschädigt

Foto: 123rf.com

Nach einer Vorfahrtsverletzung an der Götzendorfer Straße in Ammerthal zum Hermannsberger Weg am Donnerstagabend, 10. September, musste ein Trabant-Fahrer aus München ausweichen und beschädigte Reifen und Felge an seinem Oldtimer.