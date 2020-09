Hinweise erbeten Dieb klaut Bargeld aus zwei Pkw in einem Carport

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 9. auf 10. September, gelangten zwei bisher nicht bekannte Täter auf unbekannte Weise in zwei Pkw, die im Carport des Anwesens Bürgermeister-Delling-Straße 1 in Schmidgaden abgestellt waren.