Kripo ermittelt Brand eines Reihenhauses in Schwarzenbach – 60.000 Euro Sachschaden

Foto: 123rf.com

Bei dem Brand in einem Reihenhaus in Schwarzenbach an der Saale am Mittwochnachmittag, 9. September, entstand Sachschaden in Höhe von circa 60.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen.