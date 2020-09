Polizei hofft auf Hinweise Zwei neuwertige E-Bikes im Wert von 5.400 Euro aus Garage entwendet

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 8. auf 9. September, wurden aus einer Garage in der Wolfringer Straße in Schmidgaden zwei neuwertige E-Bikes entwendet.