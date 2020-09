Sportschuhe geklaut Verkäuferin identifiziert Ladendieb über Fotos in den sozialen Medien

Foto: Audrius Merfeldas/123rf.com

Am Mittwoch, 9. September, um 9.30 Uhr, verständigte eine Mitarbeiterin eines Schuhgeschäfts in der Regensburger Straße in Burglengenfeld die Polizei wegen eines geflüchteten Ladendiebs.