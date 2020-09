Weiterfahrt unterbunden 28-jährige Pkw-Fahrerin gibt zu, am Vortag Crystal Meth konsumiert zu haben

Foto: Aleksandr Shyripa/123rf.com

Am Mittwoch, 9. September, um 5.10 Uhr, wurde eine 28-jährige Schwandorferin mit ihrem Audi A3 in der Egelseerstraße in Schwandorf einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle gab die Systemgastronomin gegenüber der Polizei an, am Vortag Crystal Meth konsumiert zu haben.