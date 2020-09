Hausverbot Fünf Zigarillos geklaut, zwei davon schon geraucht – Ladendieb stellt sich bei der Polizei

Foto: 123rf.com

Am Montag, 7. September, gegen 18 Uhr, befand sich ein 51-jähriger Mann in einem Verbrauchermarkt in der Hofer Straße in Wunsiedel. Hier nahm er sich ein Bier und ging damit zur Kasse. Dort entnahm er dann aus dem Regal eine Schachtel Zigarillos im Wert von 99 Cent, die er in seine Jackentasche steckte. An der Kasse zeigte und bezahlte er dann jedoch lediglich das Bier, woraufhin ihn eine Mitarbeiterin auf die Zigarillos ansprach.