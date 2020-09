Handschellen klickten Verkehrskontrolle endet mit vorläufiger Festnahme

Foto: 123rf.com

Ganz schlecht lief es in der Nacht auf Dienstag, 8. September, für einen 35-jährigen Autofahrer aus dem norddeutschen Raum, der sich wegen der Straßensperrung in Ursensollen verfahren hatte. In Amberg hielt ihn eine Streife zur Verkehrskontrolle an und dann wurde es für den aus Albanien stammenden Mann eine kurzweilige Nacht.