Gäste bepöbelt Streit in Gaststätte in Waldsassen endet mit Gewahrsam

Wegen eines Streites wurden am Sonntagmorgen, 6. September, die Beamten der Polizeiinspektion Waldsassen in eine Gaststätte in Waldsassen gerufen. Ein 57-jähriger alkoholisierter Mann aus München bepöbelte weitere Gäste des Lokals und geriet mit ihnen in Streit.