2.500 Euro Schaden Unbekannter schneidet 29 Siloballen auf

Foto: Ursula Hildebrand

Zwischen Donnerstag und Samstag, 3. und 5. September, wurden in Löhsten in Zell 29 Siloballen, die am Feldrand gelagert waren, von einem bislang Unbekannten aufgeschnitten.