Zeuge dringend gesucht Gefährliches Überholmanöver führt zu Unfall – Verursacher fährt einfach weiter

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Zu einer gefährlichen Verkehrssituation führte das rücksichtslose Verhalten eines Audi-Fahrers am Sonntagnachmittag, 6. September. Gegen 13.40 Uhr befuhr eine Renault-Fahrerin aus Hof die Staatsstraße 2198 von Issigau in Richtung Hölle. Am Ortseingang kam ihr auf ihrer Fahrspur ein Audi-Fahrer entgegen, der zuvor bei unübersichtlicher Lage einen roten Pkw überholt hatte.