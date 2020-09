Fahrraddieb ermittelt Polizeibeamtin erkennt geklautes Damenfahrrad in ihrer Freizeit wieder

Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com

Am Sonntagvormittag, 6. September, gegen 10.30 Uhr, wurde bei der PI Nabburg ein Fahrraddiebstahl angezeigt. Ein bis dahin unbekannter Täter hatte im Zeitraum von Samstag, 5. September, 20 Uhr, bis Sonntag, 6. September, 9 Uhr, aus einem Carport in der Perschener Straße in Nabburg ein unversperrtes Damenfahrrad entwendet.