Verfahren eingeleitet Streit wegen überlauter Musik – 43-Jähriger schlägt 23-Jährigem mit der flachen Hand auf die Brust

Foto: Stefan Dinse /123rf.com

Am Montag, 7. September, kam es gegen 1.30 Uhr, zu einer Körperverletzung in einer Gemeinschaftsunterkunft in Dachelhofen in Schwandorf. Aufgrund überlauter Musik gerieten ein 43-jähriger und ein 23-jähriger Bewohner in Streit.