U-Haft Kontrolle auf der B299 – Rauschgift aufgefunden

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der B299 bei Waldsassen durch Kräfte der Schleierfahndung wurde Rauschgift aufgefunden.

Waldsassen. Beamte der Schleierfahndung kontrollierten am Freitag, 4. September, gegen circa 12 Uhr, einen Pkw mit Fürther Kennzeichen nach der Einreise in das Bundesgebiet. Im Fahrzeug saßen zwei polnische Staatsangehörige mit Wohnsitz in Fürth. Der 40-jährige Fahrer stand unter Drogeneinfluss. Bei einer anschließenden Durchsuchung wurde beim 27-jährigen Beifahrer, in der Unterhose versteckt, Crystal im unteren dreistelligen Grammbereich aufgefunden und sichergestellt. Der 27-Jährige wurde festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Der 27-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.