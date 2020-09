Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Kronacher Straße in Naila wurde Mittwochnacht, 2. September, eine 22-jährige Hoferin überprüft. Dabei stellten die Beamten der PI Naila Anzeichen auf Drogenkonsum fest.

Naila. Mit einem Drogenvortest erklärte sich die Dame vorerst nicht einverstanden, weshalb sie zur Blutentnahme in die Klinik gebracht wurde. Sofern das Blutergebnis den gesetzlich vorgeschriebenen Drogengrenzwert übersteigt, erwarten die 22-Jährige eine Geldbuße in Höhe von 500 Euro, ein einmonatiges Fahrverbot und zwei Punkte in der Flensburger Verkehrssünderdatei.

Die Weiterfahrt wurde unterbunden und die Schlüssel an Berechtigte übergeben.