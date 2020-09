Hinweise erbeten Trickdieb-Pärchen will 500 Euro „wechseln“ lassen

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 28. August, gegen 19.30 Uhr, wollte ein Pärchen in einem Verbrauchermarkt in der Nordgaustraße in Maxhütte-Haidhof 500 Euro gewechselt haben. Dabei wurde die Verkäuferin in ein Gespräch verwickelt, sodass es dem Pärchen gelang, weitere 500 Euro betrügerisch zu erlangen.