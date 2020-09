Unfallflucht Unfallverursacher missachtet Vorfahrt und fährt einfach weiter

Foto: 123rf.com

Zu einem Verkehrsunfall mit Blechschaden kam es am Dienstag, 1. September, in Münchberg. Der Unfallverursacher übersah beim Einbiegen in die Ottostraße eine Vorfahrtsberechtigte aus Münchberg und stieß mit seinem Pkw gegen den Pkw der Geschädigten.