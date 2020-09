Hinweise erbeten Randalierer beschädigt Haustüre in Burglengenfeld

Am Dienstag, 1. September, in der Zeit zwischen 1.30 Uhr und 8 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Haustüre eines Anwesens in der Regensburger Straße in Burglengenfeld.