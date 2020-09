Hinweise erbeten Unbekannter beschädigt Fahrertür – Einkaufszettel ohne Personalien an der Windschutzscheibe

Foto: 123rf.com

Am Montag, 31. August, um 8.20 Uhr, stellte ein 48-jähriger Mann seinen grauen Audi A4 Avant auf dem Parkplatz der Norma in der Hofer Straße in Wunsiedel ab, ging einkaufen und begab sich anschließend wieder nach Hause in die Markgrafenstraße in Wunsiedel. Gegen 10.15 Uhr fuhr der Mann dann zur Sparkasse in die Maximilianstraße. Hier bemerkte er beim Aussteigen, dass an seiner Windschutzscheibe ein nasser Einkaufszettel hing und sich in seiner Fahrertür leichte Kratzer sowie Dellen befanden.