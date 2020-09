Kontrolle in Arzberg 27-Jährige kurvte ohne Führerschein durch die Gegend

Am Montagmittag, 31. August, gegen 11.45 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Marktredwitz eine 27-jährige Frau aus Brand, die ohne Führerschein mit einem schwarzen Skoda, Typ Yeti, in Seußen in der Gieselgasse unterwegs war.