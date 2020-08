Die Polizei sucht Zeugen Mountainbike in Knölling geklaut

Foto: Ursula Hildebrand

Ein 17-jähriger Amberger stellte am Freitag, 28. August, um 9 Uhr, sein Mountainbike, Marke „Cube“, Typ „Aim Race“, Farbe Weiß/Blau vor der Raiffeisenbank in Knölling in der Amberger Straße 3 ab und sicherte es mit einem Spiralschloss – nun ist es weg.