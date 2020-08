Weiterfahrt untersagt 20-Jähriger unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt – Fahnder finden Marihuana im Gepäck

Wieder einmal konnten die Fahnder der Grenzpolizei Selb einen unter Drogen stehenden Autofahrer aus dem Verkehr ziehen. Am Sonntagnachmittag, 30. August, kontrollierten die Beamten bei Hof einen Golf mit polnischer Zulassung. Am Steuer saß ein 20-jähriger polnischer Staatsangehöriger, der auf der Autobahn in Richtung Westen unterwegs war.