Über 170 Kilogramm Diese süße Fracht war leider verboten – Nürnberger Zoll beschlagnahmt Honig

Foto: Zoll

Über 170 Kilogramm Honig mit Waben fand die Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Nürnberg am Samstagabend, 23. August, bei einer Fahrzeugkontrolle am Kreuz Nürnberg an der A3.