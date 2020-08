Zeugen gesucht Unbekannter fährt Außenspiegel zweier Pkw ab und kümmert sich nicht

Am Mittwoch, 26. August, im Zeitraum von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr, kam es in der Fronberger Straße in Schwandorf zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort. An der Unfallörtlichkeit waren zwei Pkw am Fahrbahnrand abgestellt, von denen bei einem Zusammenstoß durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer die jeweiligen Außenspiegel abgefahren wurden.