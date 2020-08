Vorsicht Dubiose Handwerker bieten Dachrinnenreparaturen an

Besuch von drei angeblichen Handwerkern bekam eine 64-jährige Frau aus dem Issigauer Ortsteil Reitzenstein am Dienstagmittag, 25. August,. in der Zeit von 13 bis 13.45 Uhr.

Issigau/Landkreis Hof. Nach anfänglichem Zögern ließ sich die Frau dazu überreden, die Dachrinne Instand zu setzen. Nach nur 45-minütiger teilfertiger und minderwertig ausgeführter Arbeit verlangte der angebliche Chef des Trios einen Betrag von 2.900 Euro. Die Frau händigte dem Mann insgesamt 960- Euro in bar aus und verlangte anschließend eine Rechnung, um den Restbetrag überweisen zu können. Damit war der Mann nicht einverstanden und drohte, am nächsten Tag wieder zu kommen, um den Restbetrag in bar abzuholen.

Die Männer trugen schwarze Dachdeckerhosen und waren mit einem hellblauen Transitkombi mit polnischer Zulassung unterwegs. Das Alter des Haupttäters wird auf circa 30 bis 35 Jahre geschätzt, das der beiden „Gehilfen“ auf circa 20 bi 25 Jahre.