40.000 Euro Schaden Pkw kommt von Straße ab – Fahrerin leicht verletzt

Eine 39-jährige Frau fuhr am Freitag, 21. August, um 19.30 Uhr, mit einem Audi von Gleiritsch kommend in Richtung Lampenricht. Kurz nach dem Ortsausgang Gleiritsch kam sie, aus unbekannter Ursache, von der Straße ab und fuhr circa 200 Meter über einen Acker.

Gleiritsch. Anschließend fuhr sie noch einen kleinen Abhang hinunter in einen Wald, wo das Fahrzeug schließlich durch Bäume zum Halten kam. Dabei verletzte sich die Fahrerin leicht. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von circa 40.000 Euro.