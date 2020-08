Unfall 25-jähriger Kradfahrer gerät ins Bankett, stürzt und wird schwer verletzt

Am Montag, 24. August, kurz vor 15 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Mann aus Roding mit seinem Krad die Staatsstraße 2159 aus Altfalter in Schwarzbach bei Nabburg kommend in Richtung Schwarzach. Kurz vor der Einmündung in Richtung Girnitz/Nabburg kam er aus Unachtsamkeit ins Bankett.