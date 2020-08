Ermittlungen aufgenommen Feuerwehr Berg löscht Reifenbrand an Schwertransporter

Foto: 123rf.com

Der Fahrer eines litauischen Schwertransporters bemerkte am Montag, 24. August, bei Berg am sogenannten Saaleabstieg der Autobahn A9 Rauch an einer Achse seines Aufliegers. Er steuerte seinen mit einer schweren Baumaschine beladenen Siebenachser in die Rastanlage und stellte ihn vor dem Tankstellenareal ab. Die Feuerwehr Berg konnte den Reifenbrand schnell löschen, sodass keine Gefahr für die Tankstelle bestand.