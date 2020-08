Anzeige erstattet Zwei Männer bei Kennzeichenmissbrauch erwischt

Am Montagnachmittag, 24. August, gegen 14 Uhr, kontrollierten Fahnder der Grenzpolizei Selb auf der Autobahn A93 bei Selb einen Seat, an dem tschechische Händlerkennzeichen angebracht waren. Bei der Kontrolle gab der 33-jährige Fahrer an, dass ein Freund von ihm das Auto in Deutschland gekauft hatte und er jetzt den Auftrag hatte, den Seat nach Tschechien zu fahren.