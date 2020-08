Kripo ermittelt ermittelt 21-Jähriger sitzt unter Drogeneinfluss am Steuer und hat zu Hause Marihuanapflanzen im Garten

Foto: 123rf.com

Bei einer Verkehrskontrolle am Samstag, 22. August, gegen 8 Uhr, wurde der Fahrer eines Pkws in Amberg angehalten, als er diesen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Anschließend konnte in seinem Wohnanwesen weiteres Rauschgift aufgefunden werden.