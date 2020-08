Ohne Helm Zwei E-Bike-Fahrer machen Blödsinn, Lenker verhaken sich und beide stürzen

Ein Verkehrsunfall während einer Radtour ereignete sich Sonntagnachmittag, 23. August, auf dem Verbindungsweg zwischen Kugelfang und Martin-Luther-Straße in Naila. Dort fuhren ein 41-jähriger Mann aus Bindlach sowie eine 48-jährige Nailaerin nebeneinander her und machten eigenen Angaben zufolge Blödsinn. Dabei verhakten sich deren Lenker ineinander und beide stürzten.

Naila. Während sich die Frau bei dem Sturz in den Grünstreifen leichte Verletzungen am Fuß zuzog, stürzte der Mann mit dem Gesicht auf den Asphalt. Aufgrund einer Vorerkrankung wurde der Mann mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Beide Radfahrer trugen keinen Helm. Der Schaden an den Rädern beläuft sich auf circa 100 Euro.