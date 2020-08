Unfall 60-Jährige missachtet Vorfahrt – Daihatsu-Fahrerin nach Zusammenstoß leicht verletzt

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 22. August, um 11 Uhr, befuhr eine 60-jährige Maxhütterin mit ihrem Mercedes die Langäckerstraße in Maxhütte-Haidhof. Beim Einbiegen in die Bahnhofstraße missachtete sie die Vorfahrt einer 54-jährigen Daihatsu-Fahrerin aus Maxhütte und es kam zum Zusammenstoß.