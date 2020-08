Kollision Pkw-Fahrerin übersieht Radfahrer – Radfahrer wird leicht verletzt

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 21. August, gegen 16.35 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Nittenauer mit seinem Fahrrad die Brucker Straße in Nittenau stadteinwärts auf der falschen Straßenseite. Als er an die Einmündung Walderbacher Straße kam, wollte er die Straßenseite wechseln.