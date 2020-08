Unfallflucht Mercedes-Fahrer muss weißem Pkw ausweichen und fährt gegen Randstein – Verursacher fährt weiter

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 21. August, um 12 Uhr, fuhr der 44-jährige Fahrer eines grünen Pkws der Marke DB C-Klasse die Kreisstraße von Löffelsberg in Richtung Oberpfreimd. In einer scharfen Rechtskurve kam ihm zu dieser Zeit ein weißer Pkw entgegen, dessen Fahrer die Kurve schnitt.