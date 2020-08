In Schwandorf Auto landet im Grünstreifen – Fahrerin (81) war erheblich betrunken

Eine 81-jährige Schwandorferin geriet am Freitag , 21. August, bei dem Versuch, aus dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in Schwandorf auszufahren, erst in einem Grünstreifen zum Stehen.