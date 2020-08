Offene Geldstrafe Zweimonatigen Gefängnisaufenthalt knapp abgewendet

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Knapp vorbeigeschrammt an einem zweimonatigen Gefängnisaufenthalt ist am Mittwochmittag, 19. August, ein Mann aus Tschechien. Bei einer Kontrolle durch die Fahnder der Grenzpolizei in Waldsassen kam ein Haftbefehl ans Tageslicht, wonach der Kontrollierte noch eine Geldstrafe von über 2.000 Euro wegen eines früheren Rauschgiftdeliktes offen hatte.