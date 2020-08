Die Polizei bittet um Hinweise An Loch 16 schlug der Dieb zu

Es sollte dieser eine unbeobachtete Moment sein, den der Täter ausnutzen wollte. Er scheiterte jedoch am Eigentümer, der sein Hab und Gut gerade noch im Blick hatte.

Schmidmühlen. Am 16. Loch schlug am Mittwoch, 19. August, 16 Uhr der 61-jährige Geschädigte aus Maxhütte-Haidhof seinen Ball Richtung Green. Sein Golfbag stand derweilen etwas abseits von ihm weg. Nach dem Schlag drehte er sich um und sah seine Tasche bereits in der Hand eines Fremden. Der ließ sie sofort fallen und lief in unbekannte Richtung davon.

Die Polizei bittet daher um Hinweise, die auf den unbekannten Besucher auf dem Schmidmühlener Theilberg schließen lassen. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Sein scheinbares Alter wird auf 35 geschätzt. Er war 1,75 Meter groß und hatte eine kräftige bis athletische Figur. Bekleidet war der Mann mit einer schwarzen Jogginghose und einem dunklen T-Shirt.