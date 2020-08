Auf der A9 Hund verursacht Unfall auf der Autobahn – die Polizei sucht nach dem Halter

Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten sich am Mittwoch, 19. August, kurz nach 21 Uhr, bei der Einsatzzentrale der oberfränkischen Polizei und teilten mit, dass auf der A 9 kurz nach Münchberg-Süd ein Hund auf der Autobahn laufe.

Stammbach. Eine Streife der Hofer Verkehrspolizei machte sich unverzüglich auf den Weg an den Einsatzort. Die Beamten sahen dort tatsächlich einen mittelgroßen schwarzen Hund, der am Rand der Autobahn unterwegs war. Trotz intensiver Bemühungen gelang es den Beamten aber nicht, den Vierbeiner einzufangen. Leider wurden die Beamten kurze Zeit später zu einem Verkehrsunfall ganz in der Nähe gerufen. Einem 50-jährigen Autofahrer aus Stuttgart lief der Hund bei voller Fahrt vor den Wagen und wurde durch den Anstoß tödlich verletzt. Am Mercedes-Transporter des Baden-Württembergers entstand Schaden in Höhe von 2.000 Euro.

Bei dem Tier handelte es sich um einen mittelgroßen schwarzen Hund mit längerem struppigen Fell und einer weißen Färbung am Kinn. Bislang konnte der Tierhalter nicht ausfindig gemacht werden, weshalb die Polizei nun die Öffentlichkeit um Unterstützung bittet. Das Tier war am Mittwochabend gegen 21 Uhr entlang der A9 zwischen Münchberg-Süd und Gefrees im Bereich der Dörfer Biengarten und Querenbach unterwegs, ehe es zum Unfall kam. Sollte jemand einen Hinweis haben, wem der Hund gehört, bittet die Polizei um Mitteilung unter der Telefonnummer 09281/ 704-803.